Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Общество

В женском монастыре поделились старинным рецептом кулича. Повторить его получится даже у новичков

Общество 09.04.2026 10:23
0
Старинным рецептом нежнейшего кулича накануне Пасхи поделились монахини Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

Для праздничной выпечки хозяйкам понадобится:

  • полтора килограмма муки;
  • два стакана дрожжевой опары;
  • три стакана молока;
  • 15 яиц – отдельно белки и желтки;
  • один стакан сахара;
  • четыре столовые ложки сливочного масла;
  • толченые белые сухари;
  • растительное масло.

Первым шагом волгоградцам, решившим повторить старинный рецепт и одним разом испечь сразу с десяток куличей, необходимо вскипятить молоко, убрав сверху появляющуюся пенку. После того, как молоко остынет до температуры парного, его следует вылить в миску, добавив растертые с сахаром желтки, муку, отдельно взбитые белки и дрожжевую опару. Все ингредиенты важно хорошенько «подружить» друг с другом.

Монастырские пекари продолжают взбивать массу до тех пор, пока она не побелеет и не начнет отставать от стенок. Лишь после этого они накрывают миску полотенцем и убирают в теплое место на всю ночь. Утром же, когда тесто дошло до своей кондиции, монахини еще раз месят и отбивают его, поднимая и бросая на доску до момента, когда в нем появятся пузырьки.


Окончательно готовую к выпечке смесь аккуратно раскладывают по формам, смазанным растительным маслом и посыпанным белыми толчеными сухарями. Затем ждущие отправки в печь куличи вновь накрывают полотенцем и подушкой, давая «отдохнуть» и еще раз подняться.

Вскоре время хозяйки могут включать духовку и отправлять туда куличи  – в этот момент важно не растрясать будущую сдобу.

- Когда куличи поднимутся и зарумянятся, мы покрываем их смоченной водой пергаментной бумагой и оставляем в печи еще на два часа, - говорят сестры монастыря. – Затем достаем их и выкладываем на полотенце. После того, как праздничная выпечка остынет, мы покрываем ее сладкой глазурью. Для нас важно, что процесс приготовления начинается и заканчивается молитвой. А саму работу мы проводим со светлыми мыслями о приближающемся празднике. Возможно, это тоже придает куличам особый вкус.


Готовиться к Пасхе многие хозяйки начинают уже сегодня, в Чистый четверг. В этот день в домах ставится опара для куличей и готовятся ингредиенты для окрашивания яиц.

Фото Павла Мирошкина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2026 10:55
Общество 09.04.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:44
Общество 09.04.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:23
Общество 09.04.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:18
Общество 09.04.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 09:45
Общество 09.04.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 09:15
Общество 09.04.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:48
Общество 09.04.2026 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:19
Общество 09.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 08:15
Общество 09.04.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:55
Общество 09.04.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:40
Общество 09.04.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:27
Общество 09.04.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 07:08
Общество 09.04.2026 07:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

