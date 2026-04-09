



Старинным рецептом нежнейшего кулича накануне Пасхи поделились монахини Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

Для праздничной выпечки хозяйкам понадобится:

полтора килограмма муки;

два стакана дрожжевой опары;

три стакана молока;

15 яиц – отдельно белки и желтки;

один стакан сахара;

четыре столовые ложки сливочного масла;

толченые белые сухари;

растительное масло.

Первым шагом волгоградцам, решившим повторить старинный рецепт и одним разом испечь сразу с десяток куличей, необходимо вскипятить молоко, убрав сверху появляющуюся пенку. После того, как молоко остынет до температуры парного, его следует вылить в миску, добавив растертые с сахаром желтки, муку, отдельно взбитые белки и дрожжевую опару. Все ингредиенты важно хорошенько «подружить» друг с другом.

Монастырские пекари продолжают взбивать массу до тех пор, пока она не побелеет и не начнет отставать от стенок. Лишь после этого они накрывают миску полотенцем и убирают в теплое место на всю ночь. Утром же, когда тесто дошло до своей кондиции, монахини еще раз месят и отбивают его, поднимая и бросая на доску до момента, когда в нем появятся пузырьки.





Окончательно готовую к выпечке смесь аккуратно раскладывают по формам, смазанным растительным маслом и посыпанным белыми толчеными сухарями. Затем ждущие отправки в печь куличи вновь накрывают полотенцем и подушкой, давая «отдохнуть» и еще раз подняться.

Вскоре время хозяйки могут включать духовку и отправлять туда куличи – в этот момент важно не растрясать будущую сдобу.

- Когда куличи поднимутся и зарумянятся, мы покрываем их смоченной водой пергаментной бумагой и оставляем в печи еще на два часа, - говорят сестры монастыря. – Затем достаем их и выкладываем на полотенце. После того, как праздничная выпечка остынет, мы покрываем ее сладкой глазурью. Для нас важно, что процесс приготовления начинается и заканчивается молитвой. А саму работу мы проводим со светлыми мыслями о приближающемся празднике. Возможно, это тоже придает куличам особый вкус.





Готовиться к Пасхе многие хозяйки начинают уже сегодня, в Чистый четверг. В этот день в домах ставится опара для куличей и готовятся ингредиенты для окрашивания яиц.

