Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Общество

«Стало стыдно перед лесом»: волгоградские грибники показали растущие под ногами свалки

09.04.2026 11:50

Общество 09.04.2026 11:50
0
09.04.2026 11:50


Волгоградские грибники, открывшие сезон после первого серьезного потепления, обнаружили в лесах не только урожай молодых сморчковых шапочек, но и растущие прямо под ногами стихийные свалки.

- Я езжу за грибами в леса Средней Ахтубы и всегда вожу с собой дежурные мусорные пакеты, потому что, увы, ситуация не меняется из года в год. Порой у меня попросту опускаются руки. Только уберешь какую-то полянку, как на ней вновь появляются мешки, бутылки и пластик. Однажды, увидев распотрошенные животными пакеты, я даже решила ничего не убирать, так как эта работа, увы, не приносит ощутимого результата. А потом увидела рядом с пакетами гриб, и мне стало так стыдно и перед ним, и перед дубами, и перед всем лесом в целом. В итоге расчистила небольшой участок и отвезла собранный мешок до мусорки, - рассказывает опытный грибник Татьяна Немчинова.


Волгоградка, буквально наизусть знающая лесные тропы, не исключает, что авторами быстро разрастающихся свалок становятся жители ближайших населенных пунктов.

- У них есть и огромные свалки, которые убрать мне одной будет не под силу, и новые, стихийно разрастающиеся. В прошлом году перед началом зимы мы с дочерью почистили несколько площадок. А в этот раз нас вновь ждало неприятное открытие – еще в субботу здесь было чисто, а в понедельник лежали пакеты с хламом. Единственное утешение в этом вопросе заключается в том, что убирать не только за собой, но и за другими людьми принято у многих грибников. В социальных сетях мы часто размещаем фото, на которых грибные корзины стоят рядом с собранным мусором. И в этом случае мы не хвалимся и не говорим о том, какие же мы молодцы, а пытаемся достучаться до окружающих. 


Между тем, жители, не видящие различий между лесом и официальной мусорной площадкой, рискуют получить наказание по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». В зависимости от масштаба нанесенного ущерба нечистоплотные горожане могут оплатить штраф в размере от тысячи до 250 тысяч рублей – максимальная сумма, к примеру, грозит за складирование строительного мусора.

С началом пожароопасного сезона администрация региона заявила о круглосуточном мониторинге ситуации в лесах и напомнила, что в прошлом году лесные инспекторы совершали обход территории более 11 тысяч раз. За нарушение лесного законодательства они составили около 400 административных протоколов на общую сумму штрафов 1,8 миллиона рублей.

Фото Татьяны Немчиновой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2026 15:01
Общество 09.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 14:42
Общество 09.04.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 14:21
Общество 09.04.2026 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:55
Общество 09.04.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:48
Общество 09.04.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:39
Общество 09.04.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:24
Общество 09.04.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:04
Общество 09.04.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:58
Общество 09.04.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:14
Общество 09.04.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:05
Общество 09.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 11:50
Общество 09.04.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:55
Общество 09.04.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:44
Общество 09.04.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

