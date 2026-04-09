



Волгоградские грибники, открывшие сезон после первого серьезного потепления, обнаружили в лесах не только урожай молодых сморчковых шапочек, но и растущие прямо под ногами стихийные свалки.

- Я езжу за грибами в леса Средней Ахтубы и всегда вожу с собой дежурные мусорные пакеты, потому что, увы, ситуация не меняется из года в год. Порой у меня попросту опускаются руки. Только уберешь какую-то полянку, как на ней вновь появляются мешки, бутылки и пластик. Однажды, увидев распотрошенные животными пакеты, я даже решила ничего не убирать, так как эта работа, увы, не приносит ощутимого результата. А потом увидела рядом с пакетами гриб, и мне стало так стыдно и перед ним, и перед дубами, и перед всем лесом в целом. В итоге расчистила небольшой участок и отвезла собранный мешок до мусорки, - рассказывает опытный грибник Татьяна Немчинова.





Волгоградка, буквально наизусть знающая лесные тропы, не исключает, что авторами быстро разрастающихся свалок становятся жители ближайших населенных пунктов.

- У них есть и огромные свалки, которые убрать мне одной будет не под силу, и новые, стихийно разрастающиеся. В прошлом году перед началом зимы мы с дочерью почистили несколько площадок. А в этот раз нас вновь ждало неприятное открытие – еще в субботу здесь было чисто, а в понедельник лежали пакеты с хламом. Единственное утешение в этом вопросе заключается в том, что убирать не только за собой, но и за другими людьми принято у многих грибников. В социальных сетях мы часто размещаем фото, на которых грибные корзины стоят рядом с собранным мусором. И в этом случае мы не хвалимся и не говорим о том, какие же мы молодцы, а пытаемся достучаться до окружающих.





Между тем, жители, не видящие различий между лесом и официальной мусорной площадкой, рискуют получить наказание по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». В зависимости от масштаба нанесенного ущерба нечистоплотные горожане могут оплатить штраф в размере от тысячи до 250 тысяч рублей – максимальная сумма, к примеру, грозит за складирование строительного мусора.

С началом пожароопасного сезона администрация региона заявила о круглосуточном мониторинге ситуации в лесах и напомнила, что в прошлом году лесные инспекторы совершали обход территории более 11 тысяч раз. За нарушение лесного законодательства они составили около 400 административных протоколов на общую сумму штрафов 1,8 миллиона рублей.

