Волгоградцам майские пенсии и детские пособия выдадут раньше срока





Пенсии и детские пособия начислят большинство волгоградцев получат накануне майских праздников.

- Детские пособия, которые обычно поступают на счет 3 числа каждого месяца, будут перечислены 29-30 апреля, - комментируют в Соцфонде России. – В эти дни горожанам выплатят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала волгоградцы «увидят» уже в мае – вместо третьего числа средства придут на карту 5-го.

- Зачисления идут в течение всего дня, и могут поступить на карты горожан как днем, так и поздним вечером, - комментируют в ведомстве.

А вот пенсию накануне майских праздников смогут обналичить только те, кто традиционно получает ее через банк с 1 по 4-е число месяца.

- Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Никаких заявлений для этого подавать не придется: средства придут автоматически. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Волгоградцы, которые по привычке встречают в домах почтальонов, получат деньги в привычные даты – сотрудники «Почты России» начнут ходить по квартирам со 2-3 мая. Тогда же у пенсионеров будет возможность забрать средства в почтовом отделении.

