Волгоградцам назвали новую причину отказа от лесных прогулок

В Волгоградской области стартовали контрольные обследования для установления сроков обработки деревьев от вредителей. По данным облкомприроды, работы ведутся на 16 участках в границах семи лесничеств.

Перед началом обработки деревьев специалисты выясняют, в какой фазе находятся вредные организмы — от стадии развития напрямую зависит эффективность применения препаратов-инсектицидов. Также в ходе работ предстоит определить точные границы распространения вредителей. Это необходимо для расчета количества препарата и составления маршрутов движения техники.