Волгоградцам назвали новую причину отказа от лесных прогулок

В Волгоградской области стартовали контрольные обследования для установления сроков обработки деревьев от вредителей. По данным облкомприроды, работы ведутся на 16 участках в границах семи лесничеств.
Перед началом обработки деревьев специалисты выясняют, в какой фазе находятся вредные организмы — от стадии развития напрямую зависит эффективность применения препаратов-инсектицидов. Также в ходе работ предстоит определить точные границы распространения вредителей. Это необходимо для расчета количества препарата и составления маршрутов движения техники.
Установлено, что в обработке от вредителей нуждаются деревья на площади 3,6 га в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах. Работы проведут как наземным способом — с помощью генератора аэрозольной регулируемой дисперсности ГАРД, так и с воздуха. Для обработки применяют безопасные для лесных экосистем биологические и химические препараты. Однако в период проведения санитарных мероприятий специалисты рекомендует гражданам воздержаться от посещения лесов и выпаса скота на обрабатываемых участках.
