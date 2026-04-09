Ростовщиков: шестерых волгоградских бойцов освободили из плена

Из украинского плена домой в 2025 году удалось вернуть шестерых участников СВО из Волгоградской области. Об этом, как рассказали в облдуме, сообщил в ежегодном докладе депутатам уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

По его словам, добиться возвращения из плена волгоградских бойцов удалось при помощи федерального центра и международных структур.

Всего в 2025 году к омбудсмену обратилось 367 участников СВО и членов их семей за защитой своих прав. В основном решались вопросы, связанные с выплатами, лечением и оказанием мер социальной поддержки.

Фото из архива V102.RU

