В Волгограде 14-летний школьник выстрелил в гулявшего рядом ребенка





В Волгограде 14-летний подросток, решивший позабавиться с хранившимся дома пневматическим пистолетом, выстрелил в сторону гулявшего на площадке ребенка.

Летом прошлого года живущий в ЖК «Родниковая долина» волгоградец вышел на балкон вместе со своим приятелем, вооружившись пневматическим пистолетом калибра 4,5 миллиметра. Вскоре школьник отыскал и потенциальную жертву, взяв на прицел гулявшего неподалеку 12-летнего мальчика.

- Подросток прицельно выстрелил в ребенка, в результате чего тот поступил в больницу с поверхностной раной мягких тканей правой лопаточной области, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». После окончания расследования его передали на рассмотрение в суд.

