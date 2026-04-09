Волгоградцам предлагают выбрать имена для пятерки спасенных из жутких условий львов

В Волгограде предлагают выбрать новые имена для пятерки львов, переехавших из жутких условий частного зоопарка Дербента.

Передавать документы и даже называть имена всех животных их прежние владельцы категорически отказались. Уже позже стало известно, что двух львов звали Симбами – по словам зооволонтеров, в кавказских республиках эта кличка для хищников популярна так же, как «Шарик» для собаки или «Мурзик» - для кота.

- Мы придерживаемся мнения, что в новую жизнь нужно вступать с новым именем, - рассуждает руководитель волгоградского зооцентра «Дино» Анжела Макарова. – Поэтому одного из львов назвали Русланом, а львицу, которую именовали Мари, стали нарекать Марусей. Однако эти имена пока не прижились, и мы все еще находимся в поиске подходящих вариантов.

С помощью горожан в Волгограде подберут варианты, которые не просто подходят для двух львов и трех львиц, но и отчасти отражают их характер. Лучшие версии корреспонденты ИА «Высота 102» передадут коллективу «Дино».

До переезда в Волгоград пятерка львов жила в тесных бетонных постройках без доступа солнечного света и вынужденно обходила горы из собственных фекалий. По словам волонтеров, в частном зоопарке на животных неплохо зарабатывали – владельцы продавали рождавшихся котят, а также вывозили хищников на мероприятия и фотосессии.

- Эти люди категорически отказывались идти на контакт, передавать на животных какие-либо документы, напирая на то, что так сильно любят каждого из них, что не готовы к расставанию. Но, на мой взгляд, ситуация была куда более прозаичной. Владельцы, во-первых, использовали львов для размножения и последующей продажи малышей, а, во-вторых, предлагали взять хищников в аренду – подобные объявления появлялись в запрещенных социальных сетях. Естественно, что перед отправкой на фотосессию или на чей-то день рождения их накачивали транквилизаторами – любой, даже маленький хищник, будет кусаться и сопротивляться. Таким образом за сезон люди могли заработать два-три миллиона.

Когда о непростых судьбах животных узнали волонтеры из Дербента, в их жизни случился коренной перелом. По решению суда очаровательных «кошек» едва ли не с боем забрали у прежних хозяев и привезли в Волгоград. Впрочем, в зооцентре «Дино» предполагают, что этот переезд может стать не последним в жизни львов.

- В российских зоопарках мы вряд ли найдем свободное место для наших хищников. Возможно, львы переедут в Белоруссию, но пока говорить об этом слишком рано, - комментировала Анжела Макарова. – Как бы сильно мы ни привязывались к нашим постояльцам, при наличии хорошего места для них мы всегда согласны на передачу. Так, к примеру, мы отправили в зоопарк Великого Устюга пуму, жившую у нас около полугода. В тех местах действительно настолько приятные условия, что нам оставалось только лишь порадоваться за нашу красотку с характером!

Фото Анжелы Макаровой

