Детское питание в Волгоградской области подорожало на 9% за неделю

Мясные консервы для детского питания стали самым подорожавшим продуктом в Волгоградской области. Цена на такие консервы в регионе за неделю подскочила на 9% - до 1268,42 рубля за кг.

Согласно данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, больше выросла стоимость на детское питание в Волгограде – на 10,61% до 1254,40 рубля за кг. Меньше всего – на 2,58% - в Михайловке. Здесь эти консервы продаются дороже, чем в областном центре, - 1308,67 рубля за кг.

В тройку самых подорожавших продуктов в регионе за неделю также вошли куриные яйца (рост на 6,82% за десяток), а также колбаса полукопченая и варено-копченая (рост на 4,5% к ценам предыдущей недели).

