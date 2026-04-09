



В Волгоградской области составят список чужеродных растений, которые подлежат уничтожению из-за реальной угрозы уникальным природным паркам региона.

Внесенные на федеральном уровне изменения дополняют закон новой статьей, призванной защитить особо охраняемые природные территории России от инвазивных растений. Определять «чужаков» в каждом конкретном регионе будут самостоятельно.

- Сохранение уникальной природы Волгоградской области, наших природных парков и заказников – это большой вклад в обеспечение экологического благополучия, которое определено Президентом России Владимиром Путиным как одна из ключевых национальных целей. Появление инвазивных растений способно нарушить сложившийся веками природный баланс. Наделение региональных органов власти четкими полномочиями по утверждению перечня таких видов и координации мер по их уничтожению позволит нам действовать более эффективно в работе по сбережению, сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий, – отметила председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Волгоградской облдумы Ирина Соловьева. – Отмечу, что некоторые растения наносят вред не только экологии, но и экономике, представляют угрозу для здоровья людей. Например, борщевик Сосновского, хотя он у нас не произрастает, но подобные растения имеются. Поэтому важная задача – информировать об этом население, собственников земельных участков.

За сорняки размером с человеческий рост, а также за пустивших корни вредителей, грозящих другим растениям, в Волгоградской области могут оштрафовать и дачников.

