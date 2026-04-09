









Новость о предстоящем закрытии гинекологического отделения больницы №16 Красноармейского района Волгограда прозвучала как гром среди ясного неба для пациенток, которые проходят здесь лечение. Возмущенные женщины записали видеообращение с просьбой сохранить и отделение, и коллектив медиков.

- Для кого-то - это просто решение на бумаге, а для нас - это жизнь, здоровье и наши дети. Мы приходим сюда годами, потому что знаем - нам здесь помогут. Здесь работают врачи, которым мы доверяем самое важное - свое здоровье и возможность стать мамами, - заявили волгоградки.

Женщины отметили, что в отделении трудятся высококвалифицированные врачи.

- Поэтому сюда едут не только волгоградки, но и жители южных районов области. Во многом благодаря этим врачам у многих из нас появились дети. Кто-то получил помощь, без которой последствия могли быть страшными. И сегодня нам говорят - отделения не будет. Но не у всех есть возможность ехать далеко, не у всех есть возможность ждать госпитализации. Мы считаем, это не реформа, это удар по женщинам, по семьям, по будущему. Сейчас говорят о снижение рождаемости, как же можно закрывать такие отделения? Мы просим, мы требуем, мы надеемся, что нас услышат. Не лишайте женщин медицинской помощи, не закрывайте отделение! – призвали волгоградки в своем обращении.

Пациентки отметили, что именно в этом отделении кому-то из них подарили счастье стать мамами, а кому-то спасли жизнь.

В комитете здравоохранения Волгоградской области отреагировали на видеообращение и выступили с разъяснением сложившейся ситуации. Решение о закрытии гинекологии больницы №16 здесь объяснили ремонтом помещения.

- Перевод гинекологического отделения больницы №16 в существующее отделение многопрофильной больницы № 15 – это вынужденная мера. Здесь запланированы ремонтные работы, в том числе ремонт несущих конструкций и лестничных пролетов. И, чтобы не останавливать процесс оказания медпомощи пациенткам, принято решение об их переводе в больницу № 15. Оба учреждения находятся в транспортной близости друг от друга в Красноармейском районе Волгограда. Для оказания экстренной и плановой помощи жительницам района здесь созданы все условия для комфортного пребывания, открыта новая операционная и увеличен коечный фонд. Сотрудникам отделения больницы №16 также предложено перейти на работу в больницу №15, - прокомментировали в облкомздраве.