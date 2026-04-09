Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Общество

«Это удар по женщинам»: волгоградки возмутились закрытием гинекологии больницы №16

Общество 09.04.2026 13:39
0
09.04.2026 13:39




Новость о предстоящем закрытии гинекологического отделения  больницы №16 Красноармейского района Волгограда прозвучала как гром среди ясного неба для пациенток, которые проходят здесь лечение. Возмущенные  женщины записали видеообращение с просьбой сохранить и отделение, и коллектив медиков. 

- Для кого-то  - это просто решение на бумаге, а для нас - это жизнь, здоровье и наши дети. Мы приходим сюда годами,  потому что знаем - нам здесь помогут. Здесь работают врачи, которым мы доверяем самое важное - свое здоровье и возможность стать мамами, - заявили волгоградки. 

Женщины отметили, что в отделении трудятся высококвалифицированные врачи. 

- Поэтому сюда едут не только волгоградки, но и жители южных районов области. Во многом благодаря этим врачам у многих из нас появились дети. Кто-то получил помощь, без которой  последствия могли быть страшными. И сегодня нам говорят - отделения не будет. Но не у всех есть возможность ехать далеко, не у всех есть возможность ждать госпитализации. Мы считаем, это не реформа, это удар по женщинам, по семьям, по будущему. Сейчас говорят о снижение рождаемости, как же можно закрывать такие отделения? Мы просим,  мы требуем,  мы надеемся,  что нас услышат. Не лишайте женщин медицинской помощи, не закрывайте отделение! – призвали волгоградки в своем обращении. 

Пациентки отметили, что именно в этом отделении кому-то из них подарили счастье стать мамами, а кому-то спасли жизнь. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области отреагировали на видеообращение и выступили с разъяснением сложившейся ситуации. Решение о закрытии гинекологии больницы №16 здесь объяснили ремонтом помещения. 

- Перевод гинекологического отделения больницы №16 в существующее отделение многопрофильной больницы № 15 – это вынужденная мера. Здесь запланированы ремонтные работы, в том числе ремонт несущих конструкций и лестничных пролетов. И, чтобы не останавливать процесс оказания медпомощи пациенткам, принято решение об их переводе в больницу № 15. Оба учреждения находятся в транспортной близости друг от друга в Красноармейском районе Волгограда. Для оказания экстренной и плановой помощи жительницам района здесь созданы все условия для комфортного пребывания, открыта новая операционная и увеличен коечный фонд. Сотрудникам отделения больницы №16 также предложено перейти на работу в больницу №15, - прокомментировали в облкомздраве. 

Видео: Волгоград. Красноармейский / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2026 15:01
Общество 09.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 14:42
Общество 09.04.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 14:21
Общество 09.04.2026 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:55
Общество 09.04.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:48
Общество 09.04.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:39
Общество 09.04.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:24
Общество 09.04.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 13:04
Общество 09.04.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:58
Общество 09.04.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:14
Общество 09.04.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 12:05
Общество 09.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 11:50
Общество 09.04.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:55
Общество 09.04.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:44
Общество 09.04.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2026 10:28
Общество 09.04.2026 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

