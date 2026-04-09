Волжанам предложили написать замечания по поводу платных парковок





Жители Волжского накануне введения в городе платных парковок смогут выразить свое мнение по резонансному вопросу.

- Администрация города скорректировала список платных парковочных мест. Как сообщалось ранее, час парковки для легковушки будет стоить 50 рублей, - пишут авторы сообщества «Мне не все равно. Волжский». – До 12 апреля волжане могут направить свои предложения и замечания к нормативному акту, которым определяются парковочные места, размер платы и порядок работы платных парковок.

Изложить свои замечания и возможные корректировки горожане смогут в письме, отправленном на электронную почту Комитета благоустройства и дорожного хозяйства.

Детали нововведения, вызвавшего немало споров среди местных жителей, в Волжском утвердили на заседании рабочей группы в середине марта. В городе-спутнике решили оборудовать 427 платных мест по адресам:

Комсомольская площадь;

ул. Фонтанная;

пр. Ленина, 123;

пр. Дружбы (дублер в 25 мкр.);

пр. Ленина (у кафе «Гаштет»);

ул. Зорге;

ул. Энгельса.

Как и в Волгограде, первые 15 минут стоянки водителям оплачивать не придется. Каждый час обойдется горожанам в 50 рублей. Исключение из правил сотрудники администрации сделают для ветеранов ВОВ и участников боевых действий, инвалидов I – III группы, многодетных семей, участников СВО и их близких, владельцев электромобилей, а также сотрудников экстренных служб.

