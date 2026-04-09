



Товары для домашних процедур, заполонившие все маркетплейсы, стали больной «мозолью» волгоградских стоматологов. По словам врачей, из-за мечты о белоснежной улыбке горожане идут на эксперименты, которые нередко оборачиваются долгим и дорогим лечением. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Современные маркетплейсы превратились в подобие семейного гаража, в котором при желании можно отыскать любую безделицу. Капы, временные пломбы и всевозможные средства для самостоятельного отбеливания зубов привлекают горожан и из-за реальной экономии, и из-за обещания реального результата в кратчайшие сроки. Однако громкая реклама, признают специалисты, нередко обманывает ожидания покупателей.

- Самостоятельные попытки отбелить зубы чреваты ожогом слизистой оболочки рта и повреждением здоровой эмали, что грозит появлением черных точек и развитием кариеса, - предупреждает заведующая кафедрой стоматологии Института НМФО Юлия Македонова.

Процедуры вне стоматологического кабинета опасны и самим выбором препарата. Не разбираясь в хитросплетениях сложных химических составов, волгоградцы рискуют выбрать как минимум некачественное средство.

- На маркетплейсах представлен достаточно широкий выбор непрофессиональных некачественных средств, способных нанести вред здоровью, - комментирует Юлия Македонова. – К тому же, любое отбеливание подразумевает обязательное проведение реминерализирующей терапии с веществами, которые необходимо встроить в кристаллическую решетку эмали. В противном случае в решетке нарушается минеральный обмен и развивается кариес. Доходит до того, что при некачественно проведенном отбеливании пациентам приходится ставить виниры, так как вестибулярная поверхность их зубов попросту трескается.

Фото сгенерировано с помощью ИИ