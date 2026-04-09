



Волгоградка доказала свою правоту в споре с микрокредитной организацией, пытавшейся списать не оформлявшийся ею займ.

По словам представителей МФО, в конце августа 2024-го девушка обратилась к ним за деньгами, получив в итоге 6940 рублей под головокружительный процент – 288,35% годовых!

Не дождавшись возврата ни первоначальной суммы, ни набежавших процентов – всего за полгода сумма увеличилась до 15 962 рублей, - юристы решили обращаться в суд. Однако там их ждало серьезное разочарование. Девушка, которой приписывали долг, заявила, что не просто не выплачивала проценты, но и вовсе не брала никаких денег. Опровергнуть ее слова и подтвердить факт перевода средств или заключение договора с конкретным клиентом сотрудники организации не смогли.

- Волгоградка уточнила, что указанные в материалах дела номер телефона и банковский счет ей не принадлежат. После того, как ей объявили о якобы образовавшейся задолженности, она сама обратилась в полицию, - комментируют в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомнив, что договор займа считается заключенным только лишь после фактической передачи средств, суд не принял сторону МФО.

- Оформить займ могли третьи лица, не предупредившие об этом волгоградку. Но, как профессиональный участник финансового рынка, микрокредитная организация обязана проявлять осмотрительность и проверять личность заемщика при дистанционном контакте, - отметили в пресс-службе судов. – В том числе по этой причине мировой судья Дзержинского района отказал представителям МФО в удовлетворении их требований.

