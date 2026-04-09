МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках до -3 градусов

Экстренное предупреждение о заморозках на почве до -3 градусов распространило в Волгоградской области территориальное управление МЧС России.

- Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 в отдельных районах Волгоградской области ночью и утром с 11 по 12 апреля, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее об опасности ночных заморозков жителей Волгоградской области предупредили и синоптики. По их прогнозам, температура понизится до отрицательных отметок в отдельных районах уже в ночь на 10 апреля.





