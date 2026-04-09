Пять московских рейсов задерживаются в Волгограде





В Волгограде задерживаются сразу пять московских рейсов. Время их прибытия и вылета в обратную сторону сдвигается от 40 минут до двух часов.

В 9:30 в Гумраке ждали приземления самолета авиакомпании «Аэрофлот». Однако приземлиться в Волгограде пассажиры рейса SU 1180 смогут лишь в 11:30.

От расписания сегодня отстают и в авиакомпании «Победа». Утренний рейс из столичного Шереметьево смещается с 9:40 на 10:20. Самая незначительная по времени задержка ждет волгоградцев, летящих рейсом DP 6969 – вместо 14:25 они прибудут в город на Волге 14:40.

Корректировать свои планы придется и жителям, вылетающим в столицу. Посадку на самолет «Аэрофлота» объявят на два часа позже – в 12:30 вместо 10:30. А вот дневной вылет в столичный аэропорт передвинут на 40 минут – волгоградцы с билетами на рейс компании «Победа» взмоют в небо в 15:20 вместо 14:50.

Отметим, что об ограничении работы аэропортов в Москве сотрудники Росавации не сообщали ни вчера, ни сегодня. А вот волгоградская авиагавань пережила 8-часовые ограничения, вернувшись к привычному формату сегодня в 6:55.

