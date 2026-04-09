В Волгограде накануне Пасхи традиционно подорожали яйца





В Волгограде накануне Пасхи подскочили цены на яйца и основные ингредиенты для праздничной выпечки.

За прошедшую неделю, сообщают в Волгоградстате, десяток куриных яиц стал дороже на 6,8%. Чуть более чем на 3% поднялась цена и на сахар, без которого не обойдется ни одно тесто для кулича. Меньше всего в магазинах города и области подорожало молоко.

А вот пшеничная мука и творог, необходимый как для творожной сдобы, так и для пасхи, пускай и незначительно, но сбавили в цене – минус 1,8% и 0,4% соответственно.

Накануне Христова воскресенья сотрудники антимонопольной службы предупреждали ретейлеров о контроле за ценами на главные «праздничные» товары. При выявлении признаков недобросовестных действий в ведомстве пообещали принимать меры реагирования.

К слову, заниматься пасхальной выпечкой многие хозяйки начинают уже сегодня, в Чистый четверг.

Фото Павла Мирошкина