



Накануне Пасхи мошенники нашли новый способ обмана горожан. Пользуясь предпраздничным ажиотажем, аферисты могут отправить пользователям «зараженную» открытку или вовсе сыграть на чувствах, предложив подключиться к онлайн-трансляции пасхального богослужения.

- Мошенники рассылают россиянам фишинговые «открытки» и вирусный контент в преддверии Пасхи, - сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В числе популярных тематических «крючков» - предложение присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, купить кулич или сделать пожертвование.

- Злоумышленники также маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя» или «прямые эфиры с Благодатным огнем», - передает издание.

Горожанам, которые не хотят нажить ненужных проблем перед церковным праздником, в очередной раз напоминают об опасности любых сторонних ссылок.

Фото Павла Мирошкина