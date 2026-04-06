Жители ЮФО в ближайшие 3-5 лет будут копить на депозитах





Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, в ближайшие годы вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опрос ВТБ, треть жителей Южного федерального округа (ЮФО) по-прежнему считает, что в ближайшие 3–5 лет выгоднее копить на депозитах.

Пока депозиты по-прежнему доминируют в структуре сбережений: треть проживающих в регионах ЮФО россиян хранят средства только на вкладах, еще треть инвестировали менее 25% накоплений. Активно вкладывают в инвестиции более половины сбережений лишь 4% опрошенных. При этом 46% интересуются акциями российских компаний, 27% – облигациями, 24% – ПИФами и доверительным управлением, 20% –индивидуальными инвестиционными счетами.

Чем ниже опускается ставка по вкладам, тем больше интерес у розничных инвесторов к альтернативным инструментам. При доходности вкладов 13% о переходе задумываются 15% опрошенных. При снижении до 10–12% к ним добавляется еще треть, а при ставках 7–9% уже 35% жителей ЮФО начнут искать способы приумножить свой капитал. А вот 6% не будут менять стратегию сбережений ни при каких условиях.

Главный критерий выбора инвестиционных продуктов для большинства южан – надежность и гарантия сохранности средств. Для 19% важна простота, еще для 18% – ликвидность. Для 20% главным мотивом выступает потенциал дохода, превышающего вклад. Главное преимущество инвестиций для 44% участников опроса – это возможность ежемесячного купонного дохода, для 27% – защита от инфляции, для 17% – налоговые льготы.

По данным опроса ВТБ, открыть инвестиционный счет прямо сейчас 34% жителей ЮФО готовы, если банк предложит простой готовый портфель. 26% подтолкнет пример знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу. 10% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала.