



В Волгоградской области в 1 квартале 2026 года налоговые льготы предоставлены более 300 юридических лиц и около 8200 физических лиц. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в УФНС России по Волгоградской области.

По данным управления, волгоградцы получили налоговые льготы по итогам кампании УФНС по информированию организаций и физлиц, которая проводилась в 2025 году.

– Для налогоплательщиков региона было проведено 57 вебинаров, организовано 55 выездов мобильных офисов. Информация о налоговых льготах публиковалась в региональных и местных СМИ, в региональном блоке официального сайта ФНС России, размещалась на интернет-сайтах администраций муниципальных образований. Всего за январь-март размещено более 500 публикаций, – сообщают в УФНС России по Волгоградской области. – В ходе информационной кампании налоговые органы обратили внимание, что заявление о льготе представляется физическими лицами в случае, если в течение 2025 года у таких лиц впервые возникли основания для использования льгот, а также на них не распространяется беззаявительный порядок, то есть они не относятся к категории пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв. метров.

Таким категориям, как Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, инвалиды I и II группы, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, кроме льгот по налогу на имущество физических лиц предоставлены льготы по транспортному налогу, предусмотренные законом от 11.11.2002 №750-ОД.

По земельному налогу данным категориям граждан в Волгоградской области уменьшена налоговая база на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков.

Также предоставлены федеральные льготы по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.