В Саратове залезшего на ж/д вагон подростка убило током





В Саратове скончался подросток, получивший смертельный разряд током. Как сообщает ИА «СарИнформ», молодой человек был госпитализирован со станции в Заводском районе накануне.

– ЧП случилось поздно вечером в окрестностях железнодорожной станции Саратов-3. Там молодой человек зачем-то залез на вагон поезда. В итоге его ударило током. С места происшествия его отправили в больницу, – передает саратовское информагентство.

Позже стало известно о том, что несмотря на усилия медиков, юноша умер в больнице.

Правоохранительными органам по факту смертельного происшествия организована проверка.

Фото: ИА «СарИнформ»