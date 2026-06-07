



В Кировском районе Волгограда 6 июня произошло необычное ДТП. Школьники не поделили тротуар с пьяным 55-летним предпенсионером, в результате чего произошло лобовое столкновение электросамоката и электроскутера.

- В 15:30 55-летний водитель, не имеющий права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя электроскутером, напротив дома № 100/4 по ул. Кирова наехал на электросамокат «Куго», на котором передвигались двое подростков 11 и 13 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии 13-летний подросток был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются полицейскими.

Фото из архива ИА «Высота 102»