Под Волгоградом легковушка в лобовую влетела в фуру: трое в больнице





В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Утром на въезде в административный центр девушка-водитель за рулём легковушки на полном ходу влетела в китайский грузовик.

- В 7:00 21-летняя девушка-водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21102», напротив дома №221Б по ул. Ленина совершила столкновение с грузовой автомашиной Dongfeng с полуприцепом, двигавшейся навстречу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, передняя часть отечественного автомобиля оказалась серьёзно искорёжена. Кроме того, повреждены были передние двери и вылетело лобовое стекло. По информации полицейских, девушка, находившаяся за рулём, а также двое пассажиров легковушки были доставлены скорой в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области