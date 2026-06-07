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Происшествия

Молодому волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за сожжённый дом пенсионера

Происшествия 07.06.2026 10:54
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07.06.2026 10:54


В Нехаевском районе Волгоградской области полиция раскрыла уголовное дело о поджоге частного жилого дома. В совершении преступления подозревается 29-летний житель райцентра. По версии следствия, мужчина попытался таким образом свести счёты с пенсионером за беспорядок после застолья.

- В один из дней января 2026 года в гости к 29-летнему жителю станицы Нехаевской пришел его 60-летний приятель, с которым они устроили застолье и распитие спиртного. Через некоторое время гость собрался уходить, однако хозяин уговорил его остаться, так как на улице были плохие погодные условия. Утром следующего дня мужчины основательно поругались друг с другом из-за беспорядка, оставленного визитером в комнате, где он ночевал, - сообщили правоохранители.

29 января молодой человек не придумал ничего лучше, как вновь выпить для храбрости, после чего взял канистру с бензином и пошёл поджигать дом бывшего собутыльника. Сделать это мужчина решил в тот момент, когда точно знал, что самого пенсионера на месте нет.

Отметим, соседи оперативно вызвали пожарных и полицию, однако спасти деревянный дом не удалось. Ущерб, причинённый 60-летнему станичнику, составил более 700 тыс. рублей. Фигурант в содеянном сознался. За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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