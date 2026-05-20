



В Волгограде сегодня, 20 мая, завершились масштабные ремонтные работы колодца на канализационном коллекторе на набережной 62-й Армии.

Напомним, работы потребовались после разрушения 17 мая старого железобетонного колодца диаметром 1,5 метра и обрушения грунта, которое привело к затруднению транспортировки стоков.





Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов, в ночь с 15 на 16 мая была смонтирована временная линия для отведения стоков. Сразу после этого начались работы по монтажу обсадного колодца.

- Работа проделана серьезная. Это связано с глубиной залегания коллектора – более 6 метров, а также из-за непосредственной близости Волги и насыщенного паводковыми водами грунта. Стенки котлована постоянно осыпались, пришлось делать укрепляющую их конструкцию и только потом работать, - рассказал начальник цеха капитального ремонта Вячеслав Маркин.

Для оперативной работы сотрудники «Концессий» трудились круглосуточно, также была привлечена подрядная организация. При этом горожане продолжали получать ресурс в полном объеме, а стоки успешно отводились по временной линии.

- Колодец полностью восстановлен, основные работы завершены. Сейчас специалисты занимаются уже восстановлением асфальтобетонного покрытия. приступили к восстановлению асфальтного покрытия. Все работы планируем завершить в ближайшие дни. И в пятницу, 22 мая, автомобильное движение по Нулевой продольной будет открыто, - сообщил генеральный директор ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Рубцов.

