МЧС: на Волгоград и область надвигается шторм с ветром до 25 м/с





В Волгоградской области до конца дня 20 мая и в ночь на 21 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По информации МЧС, в отдельных районах региона, а также в областном центре прогнозируются сильные дожди и ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой спасатели призывают жителей и гостей Волгоградской области соблюдать меры безопасности.

– Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, остановками и шаткими навесами, обходите опасные объекты. Держитесь дальше от линий электропередач, рекламных щитов и ветхих строений, во время ливня не спускайтесь в подземные переходы и подвалы, – советуют сотрудники МЧС. – Если вы дома, закройте окна, уберите с незастекленных балконов вещи, которые может унести ветром, отключите приборы. Во время грозы выключите электронику из розеток во избежание скачков напряжения.

Автомобилистам рекомендуют при сильном ливне или граде съехать на обочину и включить «аварийку». Не следует парковаться под деревьями.