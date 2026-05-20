



МВД провело анализ и составило типичный портрет подростка, способного совершить вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом сообщил 20 мая замглавы генерального управления по противодействию экстремизму МВД Александр Богданов.

– В прошлом году ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учеников и педагогов общеобразовательных организаций в девяти субъектах России. Одновременно органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах, – цитируют слова Богданова «Известия».

Чаще всего такие подростки воспитываются в полных семьях, живут в хороших условиях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Их родители трудоустроены, работают в сфере образования или в правоохранительных органах.

Нападавшие, как правило, учатся неплохо, не конфликтны и не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.

