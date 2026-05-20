«Ротор» уступил «Акрону» в матче на «Волгоград Арене»

Сегодня, 20 мая, матч между местным «Ротором» и тольяттинским «Акроном» за право выхода в РПЛ завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Как сообщает корр. ИА «Высота 102», в первой встрече за право играть в Российской премьер-лиге футболисты «Акрона» одержали убедительную победу. Более мастеровитые представители РПЛ грамотно распорядились своими моментами и не дали «Ротору» сыграть в свою игру. Ответный матч пройдет 23 мая.

Напомним, что сегодня игра прошла при мощной поддержке волгоградцев. На стадионе присутствовало 34098 болельщиков.





