Болельщики раскупают дешевые билеты на матч сборной РФ в Волгограде

Билеты на товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо активно раскупаются болельщиками. Согласно данным сайта официального билетного партнера РФС, на утро 20 мая доступными остается немногим более 1 тысячи билетов по самой низкой цене – 400 рублей. Почти 1800 билетов можно приобрести по цене в 800 рублей. Также в продаже есть 562 билета по 700 рублей и 4 – по самой высокой цене, 2200 рублей.