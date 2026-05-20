Для волгоградских многодетных семей с 1 июня появится новая выплата





С 1 июня 2026 года волгоградское отделение Социального фонда России запускает прием заявлений на дополнительную семейную выплату. Деньги получат родители, воспитывающие двух и более детей.

Претендовать на выплату смогут как родители, так и опекуны, усыновители и попечители. Для назначения выплаты среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума региона.

Заявки принимаются до 1 октября нынешнего года. Оформить выплату можно тремя способами: онлайн через «Госуслуги», лично в клиентской службе регионального СФР или в любом МФЦ. По итогам нынешнего года налог на доходы будет пересчитан по ставке 6%, а разницу вернуть заявителям.