



Сегодня, 20 мая, перед началом матча между местным «Ротором» и тольяттинским «Акроном» за право выхода в РПЛ в Волгограде хлынул сильный дождь. Как передают корреспонденты ИА «Высота 102», произошло это как раз тогда, когда болельщики заполняли трибуны стадиона. Непогода их совершенно не напугала.

С невозмутимым видом поклонники футбола продолжали рассаживаться по своим местам.

- Дождь перед важным делом или дорогой – всегда к удаче! – такое мнение высказали волгоградцы, которые пришли поболеть за любимый «Ротор».

После дождя над Волгоградом появилась радуга.





