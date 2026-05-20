 В Ростове осудят экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко
В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Как передает Привет-Ростов, дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.  Симоненко обвиняется в организации двух...
 Путин поручил регионам трудоустроить ветеранов СВО
Владимир Путин поручил регионам оказать содействие по трудоустройству участников СВО. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликованных правовых актов.  – Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах «в» - «a»...
Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Камышине в день 110-летия Маресьева

Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Камышине в день празднования 110-й годовщины со дня рождения знаменитого летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.


Белую ткань с памятного знака, установленного на обновленной площади Павших Борцов, сбросили участник СВО, майор Алексей Савельев и ученик школы № 12 имени Героя России Колгатина Матвей Мусин.

- Сегодня в более чем 350-летней истории города Камышина — особенный, знаковый день. На центральной площади города, площади Павших борцов, открывается памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» как нерушимое, на века свидетельство самого высокого признания жителями Волгоградской области, всей нашей страны боевого и трудового подвига жителей города Камышина, камышинской земли, совершенного в ходе Сталинградской битвы, в годы Великой Отечественной войны, - отметил на мероприятии губернатор Андрей Бочаров. — Глубоко символично, что этот еще один важный шаг в сохранении исторического наследия и памяти о героических защитниках нашего Отечества мы делаем в день 110-летия легендарного летчика, фронтовика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. А памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» — еще одно напоминание о том, что любовь к Родине и народное единство — тот нерушимый фундамент, который помог советскому народу победить тогда и в наши дни в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Еще раз поздравляю жителей города Камышина, всей камышинской земли со знаменательным событием.


После официальных утренних мероприятий жителей и гостей Камышина зовут на вечерний концерт, который пройдет тут же, на площади Павших Борцов. Яркой точкой праздника станет фейерверк на стадионе «Авангард». На время вечерней программы в городе ограничат продажу алкоголя. Полки с горячительными напитками закроют в магазинах и наливайках на площади Павших Борцов от улицы Пролетарской до улицы Гагарина включительно, а также от улицы Октябрьской до Советской. Разжиться спиртным жители и гости Камышина не смогут с 18:00 до 21:00.


О судьбе настоящего человека, вернувшегося на фронт после частичной ампутации обеих ног, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Пройдя тяжелейшие испытания и заслужив доверие не только врачей, но и сослуживцев, Алексей Маресьев никогда не делал скидок на собственное состояние здоровья, научившись мастерски управлять самолетом на протезах.

... Я носил брюки на выпуск, тогда был в пижаме. Прихожу и говорю: «Доктор, я у вас, наверно, комиссию не буду проходить, но я бы хотел поговорить с вами. Я хочу летать».

Он на меня смотрит:

- Если вы летчик, то будете летать.

- Мне придется прямо вернуться в госпиталь, и я хочу заранее с вами поговорить.

- А что у вас такое?

- Я на обеих искусственных ногах.

- Да что вы говорите?!

Я прошелся. Он говорит:

- Нет, вы шутите. В самом деле?

Здесь мой врач стал уже улыбаться и говорит, что это действительно так.

- И летать хотите?

- Да.

- А ну, еще раз пройдите.

Я опять прошел. Потом я говорю:

- Если вы интересуетесь, как я владею протезами, то приходите сегодня в клуб, я там буду танцевать... Из воспоминаний Алексея Маресьева, опубликованных «Российской газетой» к столетию прославленного летчика.


Обрушившейся на него популярности Герой Советского Союза сторонился в течение всей жизни. В ответ на громкие слова о его подвиге, он лишь повторял: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…»

Фото администрации Волгоградской области 

