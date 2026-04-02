



Сегодня, 2 апреля, на Мамаевом кургане состоялся выстрел памяти в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области.

Сотрудники управления приняли участие в патриотической акции. Залп был произведен из фронтовых дивизионных пушек ЗИС-3. Он символизирует общность исторических судеб, многовековую дружбу и духовное братство двух народов.

В этот межгосударственный праздник вспоминают о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня патриотический проект объединил участников СВО, представителей правоохранительных органов и депутатского корпуса. В Беларуси к нему присоединились ветеранские и молодежные организации, а также военнослужащие.

