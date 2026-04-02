



Геомагнитные возмущения, способные повлиять на состояние метеозависимых горожан, сохранят свою силу до конца недели. Более того, к концу рабочих будней они имеют все шансы нарастить «влияние».

- Не Земле происходит магнитная буря среднего уровня. Событие связано с пришедшим потоком быстрого солнечного ветра, который формируется корональной дырой довольно необычной формы, - просвещают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Считается, что общая продолжительность возмущений составит примерно трое суток.

Усиления магнитной бури специалисты ожидают в ночь с пятницы на субботу.

- Последняя сильная буря произошла с 21 на 22 марта и сопровождалась очень интенсивными полярными сияниями. Если очередные возмущения продержатся на таком же уровне хотя бы до вечера, то очень возможно новое разгорание аврорального овала, в том числе над европейской частью страны, - заключают специалисты.

Вопрос о влиянии магнитных бурь на состояние человека не находит однозначного ответа даже в медицинской среде. По словам волгоградского терапевта Марии Деревянченко, геомагнитные возмущения действительно могут потревожить жителей с букетом хронических заболеваний. Однако часто состояние пациентов зависит уже от одного их предвкушения «нехороших» дней.

