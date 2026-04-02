



В Волгограде ушел из жизни находившийся в почетной отставке зампредседателя областного суда Александр Антропов.

Родившись в Ашхабаде Туркменской ССР, в 1981 году будущий судья закончил Саратовский юридический институт и после переехал в Волгоград.

Три года Александр Антропов работал в Тракторозаводском районном суде, а в 1987-м году пошел на повышение и занял должность зампредседателя Центрального районного судьи.

С 1991 года его карьера продолжалась уже в Волгоградском областном суде, где Александр Антропов трудился сначала в статусе судьи, а после – вплоть до выхода в почетную отставку в 2007 году – в должности «второй руки» председателя. Всего работе в судебной системе опытный юрист посвятил 22 года.

- Александра Дмитриевича не стало накануне, 1 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Прощание с ним пройдет завтра, 3 апреля, в 14:00 на Центральном кладбище Волгограда.