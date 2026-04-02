Яндекс объяснил рост цен на такси в Волгограде во время ливня





Волгоградцам объяснили, с чем связано повышение стоимости поездок на такси в непогоду.

Напомним, что накануне в Волгограде выпала месячная норма осадков. В результате основные и второстепенные магистрали в городе быстро превратились в «полноводные реки», что спровоцировало серию ДТП и 10-балльные пробки в миллионом городе. Одновременно и по уже сложившейся традиции взлетели в цене и услуги такси в Волгограде. Так, например, стандартная поездка стоимостью в обычный день около 400 рублей подорожала мгновенно до 900-1000 рублей.

В Яндекс Такси заявляют, что цены на услуги могут расти при возрастающем спросе.

– Во время ливня, который накрыл город 1 апреля, поездки на такси в Волгограде занимали в среднем на 50% больше времени, чем в среду неделей ранее. Рекордные осадки и подтопления некоторых участков дорог привели к замедлению движения в городе. В отдельных районах невозможность проехать приводила к необходимости объездов. Водители дольше завершали заказы и освобождались для новых пассажиров. Стоимость поездок на такси рассчитывается в реальном времени с учетом не только километража, но и минут в пути. Поэтому если продолжительность поездки растет, это влияет на цену. Сервис не меняет тарифы в непогоду. В тех районах города, где много пассажиров одновременно заказывали такси, например, с началом ливня в 14:00 и после 17:00 – заказов быстро становилось больше, чем свободных машин рядом. В такие моменты автоматически срабатывал повышающий коэффициент, – говорится в комментарии пресс-службы Яндекс Такси.

В организации уточняют, что повышающий коэффициент – «временная мера, чтобы привлечь водителей в районы высокого спроса и увезти больше желающих».

В непогоду аналитики Яндекса рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу.

– Также можно проезжать на такси только часть пути, комбинируя с альтернативными видами транспорта, – советуют волгоградцам.