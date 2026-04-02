С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Старый-новый фонтан и груды бетона: смотрим, как сквер теснит парковку на Привокзальной площади

Общество 02.04.2026 15:46
В Центральном районе Волгограда стремительно преображается территория у главного городского железнодорожного вокзала. О том, как новый сквер потеснил «бомбил» на парковке Привокзальной площади, и какие сюрпризы ожидают жителей и гостей города в сердце создаваемой зоны отдыха, – в материале ИА «Высота 102».

С ностальгией, но на новый лад

Напомним, обновление территории перед волгоградским ж/ вокзалом 14 марта 2026 года анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Городские власти решили не откладывать намеченное в долгий ящик, и практически сразу же здесь закипела работа.

По информации облкультнаследия, на сегодняшний день доступ сюда полностью ограничен. Вот уже несколько дней работает строительная техника и рабочие, а периметр ограждён декоративными баннерами.


По словам главы региона, проект работ предусматривает приближение внешнего облика территории у вокзала Волгоград-I к тому, что архитекторы изначально задумывали реализовать при планировании этого знакового для города места. Амбициозная задача, естественно, потребует жертв. Практически полностью будет ликвидирована расположенная здесь парковка. На её месте в скором времени появятся новые кустарники, деревья и тротуары.


Однако, чтобы претворить в жизнь намеченное, строителям предстоит хорошо попотеть. Вот уже две недели здесь происходит демонтаж асфальтового покрытия парковки, тротуарной плитки пешеходных зон, сети уличного освещения, а также находящихся в земле железобетонных конструкций.

Детскому хороводу быть

Одновременно с асфальтовым и тротуарным покрытием Привокзальной площади специалисты демонтировали и скульптурную композицию фонтана «Детский хоровод», а также снесли его чашу и фундамент.


Власти сразу подчеркнули: территория у вокзала не останется без фонтана. Его в настоящее время проектирует московская фирма «Т.К. Проект». Однако, в каком виде сооружение должно предстать в в будущем и какова дальнейшая судьба демонтированной скульптурной композиции, держалось в тайне. 31 марта, сообщает ИА «Высота 102» облкультнаследия приоткрыло завесу, опубликовав результаты экспертизы проекта ресторации гидротехнического сооружения.

По данным комитета, фонтан «Детский хоровод» вместе со скульптурным оформлением будет по сути с нуля воссоздан и возвращён на Привокзальную площадь. В настоящее время над этим трудится коллектив именитых реставраторов во главе со скульптором Андреем Ковальчуком.

Демонтированные скульптуры на своё место уже не вернутся, однако вместо них заново создадут точные исторические копии. На этот раз они будут выполнены из бронзы.

- Основной целью разработки проектной документации является воссоздание исторического фонтана, расположенного на привокзальной площади, с использованием долговечных материалов в конструкции фонтана: «натуральный гранит» и скульптурной части, выполняемой из долговечной бронзы. В скульптурную часть входит «Детский хоровод», состоящий из шести фигур детей, одной фигуры крокодила, а также восьми лягушек, - говорится в документе, с которым удалось ознакомиться редакции.

Отреставрированный фонтан будет отцентрован по отношению к оси вокзала Волгоград-I, со смещением от места размещения старого фонтана на 17 метров ближе к ул. Коммунистической.

На текущий момент здесь уже началась заливка нового фундамента.


В обновлённом виде фонтан будет иметь встроенную архитектурную подсветку. А также подземные технические помещения.

На текущий момент, пока специалисты только готовятся в полной мере перейти от проекта к реальным работам, на Привокзальной площади полным ходом идут работы по подведению к месту размещения гидротехнического сооружения всех необходимых коммуникаций. Рабочие, вскрыв и демонтировав асфальт, уже обустроили траншеи и укладывают современные полимерные трубопроводы.

На зелёной волне

Сейчас благоустраиваемая территория уже полностью освобождена от асфальта, брусчатки и бетонных конструкций. О том, что ранее здесь располагалось, напоминают лишь груды асфальта, а также искорёженной железной арматуры, оставшейся после дробления фундамента старого фонтана.


В отличии от чаши и скульптурной композиции, основание гидротехнического сооружения оказалось на редкость надёжным. Рабочим пришлось дробить бетон специальными установками, после чего вручную разделять освободившуюся но намертво сваренную арматуру с помощью газовых резаков.

Выполняя работы, специалисты стараются максимально бережно относится к существующим зелёным насаждениям. Тем не менее, по данным облкультнаследия, в перспективе порядку всё же предстоит выкорчевать некоторое количество деревьев, к здоровью которых возникли претензии у специалистов в ходе дендрологического обследования.

На замену сносимым специалисты высадят новые крупномерные деревья, а также уложат рулонный газон. Для ухода за зелёными зонами подрядчик проложит поливочный водопровод и обширную сеть орошения.

Также в создаваемом сквере будут установлены скамейки, урны и теневой навес. На всём протяжении тротуаров территория будет оформлена цветочными кашпо и вазонами.

Для людей с инвалидностью все пешеходные зоны оборудуют тактильной плиткой.

Обновлено будет и освещение Привокзальной площади, а также установлены дополнительные камеры уличного наблюдения.

Со стороны ул. Коммунистической запланировано создание дополнительной полосы для заезда на парковку.

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по благоустройству Привокзальной площади должны завершиться к осени 2026 года. Презентация обновлённой территории жителям должна состояться ко Дню города.

Фото: Андрей Поручаев

23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
21:13
Волгоградские штангисты на первенстве России: золотая симфония Климова и бронзовый аккорд ЗавьяловаСмотреть фотографии
 