



В Центральном районе Волгограда стремительно преображается территория у главного городского железнодорожного вокзала. О том, как новый сквер потеснил «бомбил» на парковке Привокзальной площади, и какие сюрпризы ожидают жителей и гостей города в сердце создаваемой зоны отдыха, – в материале ИА «Высота 102».

С ностальгией, но на новый лад

Напомним, обновление территории перед волгоградским ж/ вокзалом 14 марта 2026 года анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Городские власти решили не откладывать намеченное в долгий ящик, и практически сразу же здесь закипела работа.

По информации облкультнаследия, на сегодняшний день доступ сюда полностью ограничен. Вот уже несколько дней работает строительная техника и рабочие, а периметр ограждён декоративными баннерами.





По словам главы региона, проект работ предусматривает приближение внешнего облика территории у вокзала Волгоград-I к тому, что архитекторы изначально задумывали реализовать при планировании этого знакового для города места. Амбициозная задача, естественно, потребует жертв. Практически полностью будет ликвидирована расположенная здесь парковка. На её месте в скором времени появятся новые кустарники, деревья и тротуары.





Однако, чтобы претворить в жизнь намеченное, строителям предстоит хорошо попотеть. Вот уже две недели здесь происходит демонтаж асфальтового покрытия парковки, тротуарной плитки пешеходных зон, сети уличного освещения, а также находящихся в земле железобетонных конструкций.

Детскому хороводу быть

Одновременно с асфальтовым и тротуарным покрытием Привокзальной площади специалисты демонтировали и скульптурную композицию фонтана «Детский хоровод», а также снесли его чашу и фундамент.





Власти сразу подчеркнули: территория у вокзала не останется без фонтана. Его в настоящее время проектирует московская фирма «Т.К. Проект». Однако, в каком виде сооружение должно предстать в в будущем и какова дальнейшая судьба демонтированной скульптурной композиции, держалось в тайне. 31 марта, сообщает ИА «Высота 102» облкультнаследия приоткрыло завесу, опубликовав результаты экспертизы проекта ресторации гидротехнического сооружения.

По данным комитета, фонтан «Детский хоровод» вместе со скульптурным оформлением будет по сути с нуля воссоздан и возвращён на Привокзальную площадь. В настоящее время над этим трудится коллектив именитых реставраторов во главе со скульптором Андреем Ковальчуком.

Демонтированные скульптуры на своё место уже не вернутся, однако вместо них заново создадут точные исторические копии. На этот раз они будут выполнены из бронзы.

- Основной целью разработки проектной документации является воссоздание исторического фонтана, расположенного на привокзальной площади, с использованием долговечных материалов в конструкции фонтана: «натуральный гранит» и скульптурной части, выполняемой из долговечной бронзы. В скульптурную часть входит «Детский хоровод», состоящий из шести фигур детей, одной фигуры крокодила, а также восьми лягушек, - говорится в документе, с которым удалось ознакомиться редакции.

Отреставрированный фонтан будет отцентрован по отношению к оси вокзала Волгоград-I, со смещением от места размещения старого фонтана на 17 метров ближе к ул. Коммунистической.

На текущий момент здесь уже началась заливка нового фундамента.





В обновлённом виде фонтан будет иметь встроенную архитектурную подсветку. А также подземные технические помещения.

На текущий момент, пока специалисты только готовятся в полной мере перейти от проекта к реальным работам, на Привокзальной площади полным ходом идут работы по подведению к месту размещения гидротехнического сооружения всех необходимых коммуникаций. Рабочие, вскрыв и демонтировав асфальт, уже обустроили траншеи и укладывают современные полимерные трубопроводы.

На зелёной волне

Сейчас благоустраиваемая территория уже полностью освобождена от асфальта, брусчатки и бетонных конструкций. О том, что ранее здесь располагалось, напоминают лишь груды асфальта, а также искорёженной железной арматуры, оставшейся после дробления фундамента старого фонтана.





В отличии от чаши и скульптурной композиции, основание гидротехнического сооружения оказалось на редкость надёжным. Рабочим пришлось дробить бетон специальными установками, после чего вручную разделять освободившуюся но намертво сваренную арматуру с помощью газовых резаков.

Выполняя работы, специалисты стараются максимально бережно относится к существующим зелёным насаждениям. Тем не менее, по данным облкультнаследия, в перспективе порядку всё же предстоит выкорчевать некоторое количество деревьев, к здоровью которых возникли претензии у специалистов в ходе дендрологического обследования.

На замену сносимым специалисты высадят новые крупномерные деревья, а также уложат рулонный газон. Для ухода за зелёными зонами подрядчик проложит поливочный водопровод и обширную сеть орошения.

Также в создаваемом сквере будут установлены скамейки, урны и теневой навес. На всём протяжении тротуаров территория будет оформлена цветочными кашпо и вазонами.

Для людей с инвалидностью все пешеходные зоны оборудуют тактильной плиткой.

Обновлено будет и освещение Привокзальной площади, а также установлены дополнительные камеры уличного наблюдения.

Со стороны ул. Коммунистической запланировано создание дополнительной полосы для заезда на парковку.

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по благоустройству Привокзальной площади должны завершиться к осени 2026 года. Презентация обновлённой территории жителям должна состояться ко Дню города.

Фото: Андрей Поручаев