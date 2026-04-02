



В Красноармейском районе Волгограда близятся к завершению работы по строительству новой подстанции скорой помощи. Она создаётся на базе больницы №15, чтобы повысить качество обслуживания пациентов на севере областного центра.

- Уже полностью выполнены работы по возведению здания. На завершающем этапе находится облицовка фасада. Продолжается монтаж систем вентиляции, кондиционирования, отопления и слаботочных систем. В активной стадии идет внутренняя отделка помещения: шпаклевка стен, устройство подвесного потолка и светильников, - уточнили пресс-службе в облстроя.

Внутри нового четырёхэтажного здания будут оборудованы современная диспетчерская, кабинеты медработников, уборные и технические помещения. На первом этаже расположится гараж на десять машин скорой помощи, оснащённый автомойкой и пространством для техобслуживания. На сегодняшний день готовность объекта — 85%.

Отметим, больница №15 входит в число опорных медицинских учреждений региона. В настоящее время специалисты производят комплексное обновление его корпусов, поставляется медицинское оборудование, оборудована площадка для приёма санавиации и благоустроена прилегающая территория.

Фото: администрация Волгоградской области