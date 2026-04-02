Движение пяти трамваев в Волгограде изменили из-за ДТП





В Волгограде 2 апреля из-за ДТП временно изменены границы движения трамваев маршрутов N°1, N°4, N°5, N°6 и N°7. Об этом сообщили в организации перевозчика.





Трамваи маршрута N°1 в настоящее время курсируют в границах остановок ул. Мончегорская - ул. КИМ, N°4 - между остановками Обувная фабрика - ул. КИМ.





Трамваи N°5 осуществляют движение в границах остановок Жилгородок - Детский центр, маршрута N°6 - от остановки Школа N°36 до Детского центра.





Также внесены корректировки в маршрут трамвая №7 - он временно перевозит пассажиров от Жилгородка до Детского центра.





Временные ограничения действовали около часа. Однако сразу после этого еще одно ДТП изменило на небольшое время движение трамвайного маршрута №12, который курсировал от Жилгородка до Детского центра.





