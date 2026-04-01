Минобороны за ночь отразило атаку 42 украинских БПЛА





В ночь с 31 марта на 1 апреля ВСУ вновь предприняли попытку поразить объекты в тылу российских регионов. По данным Минобороны, подразделениями атака была успешно отражена.

- С 20:00 31 марта до 7:00 1 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Основной удар вновь пришёлся на юг России. В Ростовской области ликвидированы 30 вражеских дронов. В воздушном пространстве Крыма – 3. Над Краснодарским краем уничтожены ещё 2 дрона. Ещё по 1 сбиты над Белгородской и Курской областями, а также над Ставропольским краем. Кроме того, ещё по 2 смертоносных аппарата ликвидированы над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Волгоградской области минувшей ночью дроны не сбивались.

Отметим, ранее редакция сообщала, что в Волгограде и области всю ночь сохранялась опасность атаки беспилотников ВСУ, а также действовали ограничения Росавиации на приём и отправление самолётов.

Фото из архива Минобороны