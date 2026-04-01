O’STIN сокращает количество магазинов в Волгограде и Волжском





Ещё одна федеральная сеть магазинов одежды начала оптимизацию торговых точек в Волгоградской области. По информации «НовостиВолгограда.ру», уже закрыты магазины в Волгограде на площадке Ворошиловского торгового центра и Волжском у ТЦ «ПланетаЛето».

Согласно сайту компании, в крупнейших городах региона на текущий момент пока ещё работают с клиентами торговые точки в четырёх ТЦ на территории Волгограда, а также один магазин в городе-спутнике.

По данным «Известий» в 2025 году руководство O'STIN отчиталось о спаде продаж на 17,4%. Доходы компании составили всего 40,4 млрд рублей. Одновременно были закрыты 62 магазина. Под сокращение попали без малого 5 тыс. сотрудников.

Отметим, ранее стало известно о массовом закрытии в Волгограде магазинов бюджетной одежды Modis.