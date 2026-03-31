В Волгограде установили первую опору «Звезды Сталинграда»





Сегодня, 31 марта, в Волгограде стартовало масштабное строительство 120-метрового вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». При помощи трех гигантских кранов установлена первая опорная колонна. Всего окружность колеса диаметром 113 метров будут удерживать шесть таких колонн.







Новое колесо планирует установить уже в этом сезоне. На аттракционе будут закреплены 68 кабинок с системой кондиционирования, каждая вместимостью 6 человек.

Как рассказали в администрации ЦПКиО, краны, которые трудятся над возведением колеса обозрения, участвовали в строительстве стадиона «Волгоград Арены» и других стадионов к ЧМ по футболу 2018. Также на месте находятся инженеры из китайской компании, которые сдали в эксплуатацию уже свыше 200 колес обозрения по всему миру – в Китае, Сингапуре, Бразилии, Северной Корее и других странах.Следующий этап после монтажа колонн – установка центрального вала, который уже прибыл в ЦПКиО Волгограда с завода-изготовителя из КНР. Это ключевой элемент всей конструкции, на него будут крепиться детали окружности. Вес центрального вала — 140 тонн, а длина — 10,5 метров.