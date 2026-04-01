68% волгоградских фирм взаимодействуют с энергетиками в «цифре»





Жители Волгоградской области, и в первую очередь представители бизнес-сообщества, все чаще выбирают «цифровые» отношения с ресурсоснабжающими организациями и охотно осваивают онлайн-формат взаимодействия с поставщиками услуг. Об этом, в том числе, свидетельствует свежая статистика ПАО «Волгоградэнергосбыт», 68% клиентов–юрлиц которого уже перешли на «цифру».

– Доля представителей бизнеса, использующих электронные каналы связи с гарантирующим поставщиком, продолжает расти. По итогам марта 2026 года охват сервисом достиг знаковой отметки: 68 процентов от общего числа корпоративных абонентов уже перешли на преимущественно электронный документооборот, – сообщили ИА «Высота 102» в компании.

В абсолютных цифрах речь идет почти о 14 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые передают отчетность и получают счета дистанционно. Охват бюджетных организаций составляет 100 процентов.

Объясняя растущий интерес волгоградцев к онлайн-взаимодействию, специалисты «Волгоградэнергосбыта» ключевым драйвером называют доступность сервиса:

– Для старта работы не требуются сложные технические решения: для индивидуальных предпринимателей достаточно авторизации в личном кабинете на сайте поставщика и использования простой электронной подписи. Такой подход позволяет клиентам существенно оптимизировать расходы и сэкономить время, исключив необходимость физических визитов в офис, печать и доставку бумажной корреспонденции.

Обмениваться документацией с энергетиками представители волгоградского бизнеса могут в личном кабинете на сайте компании, либо же через операторов ЭДО. Через эти каналы передаются все необходимые документы: от ведомостей показаний приборов учета до счетов-фактур и актов сверки. Подробную информацию можно получить на сайте «Волгоградэнергосбыта» в разделе «Бизнесу».

По сравнению с традиционной бумажной отчетностью «цифра» отличается мгновенной доставкой документов сразу после их формирования, что исключает задержки. Отпадает нужда в курьерских услугах или поездках за бумагами. А чтобы хранить архив документов, в офисах не нужно выделять под это отдельные площади.

– Немаловажен и фактор безопасности: обмен данными идет по зашифрованным каналам, что защищает информацию от перехвата. Кроме того, доступ к сервису для авторизованных клиентов открыт круглосуточно с любого устройства, имеющего выход в интернет, – добавляют специалисты.