В Волгограде из-за БПЛА шестой час парализована работа аэропорта





1 апреля ограничена работа аэропорта Волгограда. Из-за фиксации украинских ударных БПЛА Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом для использования гражданскими судами.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - говорится в сообщении регулятора.

Отметим, запрет был введён в 00:57 и на текущий момент длится уже шестой час. Ранее, в ночь с 31 марта на 1 апреля в регионе была объявлена беспилотная опасность. Позже мониторинговые каналы сообщали о фиксации дронов на подлёте к областному центру.

Фото из архива ИА «Высота 102»