



1 апреля Росавиация отменила план «Ковёр» в аэропорту Волгограда, введённый из-за налёта беспилотников ВСУ. В настоящее время воздушная гавань может свободно отправлять и принимать самолёты.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении федерального агентства.

Одновременно с Волгоградом регулятор открыл для гражданских судов воздушное пространство над Краснодаром и Геленджиком.

Отметим, в общей сложности работа аэропорта Волгограда была ограничена на протяжении пяти часов с 00:57 до 06:03 1 марта. Запрет совпал с объявлением на территории Волгоградской области беспилотной опасности и сообщениями мониторинговых ресурсов о фиксации БПЛА на подлёте к областному центру.

Фото из архива ИА «Высота 102»