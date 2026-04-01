В Волгограде 12 лучших росгвардейцев повысили в звании

Отличившихся сотрудников вневедомственной охраны Волгограда повысили в звании. Торжественное мероприятие, на котором росгвардейцам вручили новые погоны, состоялось в музее-панораме «Сталинградская битва».





Как сообщили в территориальном управлении Росгвардии, сотрудников ведомства за высокие профессиональные достижения в служебной деятельности и безупречную службу наградили в рамках празднования 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка.

- 12 сотрудникам было присвоено звание на одну ступень выше специального звания, а 11 сотрудникам присвоено звание младшего начальствующего состава, - уточнили в управлении.

Кроме того, 17 росгвардейцев в торжественной обстановке официально приняли присягу.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области





