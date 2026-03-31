В Волгоградской области досрочно началась навигация

Первое судно в навигацию 2026 года сегодня, 31 марта, прошло через шлюзы Волжской ГЭС. По просьбам судовладельцев, работа шлюзов началась на 3 дня раньше запланированного срока.

Теплоход «Пола София» прошел через шлюз №30 Волгоградского гидроузла, следуя из Астрахани в Камышин под погрузку зерна. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

При этом волгоградское водохранилище до сих пор полностью не очистилось ото льда. Однако он напоминает уже больше крошево, также на поверхности отсутствуют цельные льдины.

Напомним, в навигацию 2025 года на Волгоградском гидроузле произведено 3 635 шлюзований, пропущено 5 189 судов, обеспечена перевозка 6 млн тонн грузов.