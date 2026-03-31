В Волгограде отменили концерт певца Shaman

В Волгограде не состоится запланированный на 24 апреля концерт певца Shaman (Шамана). Об отмене выступления этого артиста сообщает Kassir.ru. Причина не поясняется.

Не исключено, что концерт отменили из-за плохих продаж. Ранее сообщалось, что волгоградцы неохотно покупают билеты на Shamanа, который должен был выступить 24 апреля в ЭкспоЦентре. Ярослав Дронов, более известный как Shaman, готовился отметить в Волгограде «30 лет на сцене».

Однако места на его юбилейную программу раскупались с трудом. Самые дешевые билеты, напомним, предлагали за 2,5 тысячи. Также были места и за 5-7 тысяч рублей.

Фото: Shaman / vk.com

