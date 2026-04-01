



1 апреля в Центральном районе Волгограда очевидцев напугало скопление спасательной техники и полицейских. Горожане в утренний час пик засняли вереницу автомобилей у библиотеки им. М. Горького.

- Жутковато как-то. Я как раз с детьми подъезжала к лицею, а здесь такое, - поделилась с журналистами одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, спецавтомобили заняли на ул. Мира всё свободное пространство перед библиотекой, а у самого учреждения стояла толпа из прохожих и сотрудников.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области прокомментировали происходящее. По данным спасателей, активность экстренных служб не должна вызывать опасений. Сегодня в центре города проходят масштабные пожарно-тактические учения.

Фото: читатели ИА «Высота 102»