Пруд в Волгоградской области вернули в собственность государства

В Волгоградской области удалось вернуть в собственность государства водоем, который местные чиновники отдали в аренду организации для разведения рыбы. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, пруд Кооперативный в Жирновском районе является русловым русловым водохранилищем реки Кленовка - левого притока реки Медведица Донского бассейна. Участок площадью 278 тыс. кв.м, который занимает водоем, должен быть отнесен к землям водного фонда. Но чиновники в нарушении законодательства поставили его на кадастровый учёт и передали в пользование хозяйствующему субъекту до 2070 года для целей рыболовства. При этом доступ граждан к этому водоему был ограничен.