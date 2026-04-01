Пруд в Волгоградской области вернули в собственность государства

В Волгоградской области удалось вернуть в собственность государства водоем, который местные чиновники отдали в аренду организации для разведения рыбы. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, пруд Кооперативный в Жирновском районе является русловым русловым водохранилищем реки Кленовка - левого притока реки Медведица Донского бассейна. Участок площадью 278 тыс. кв.м, который занимает водоем, должен быть отнесен к землям водного фонда. Но чиновники в нарушении законодательства поставили его на кадастровый учёт и передали в пользование хозяйствующему субъекту до 2070 года для целей рыболовства. При этом доступ граждан к этому водоему был ограничен.
Прокуратура обратилась в суд с требованием к администрации Жирновского муниципального района признать недействительным образования земельного участка под водным объектом федерального значения.
В рамках судебного разбирательства, в том числе с учетом выводов гидрологической экспертизы, доводы прокурора нашли полное подтверждение. Районный суд удовлетворил иск надзорного органа. Чиновники обжаловали решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.
Фото прокуратуры Волгоградской области