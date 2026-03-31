Скот в Волгоградской области прививают от ящура и сибирской язвы

В Волгоградской области более 250 тысяч голов животных защитят от распространенных инфекций. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, в регионе продолжается сезонная профилактическая кампания, которая охватит крупный и мелкий рогатый скот.

В зависимости от возраста поголовья исследуются на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, также проводится вакцинация против сибирской язвы, эмфизоматозного карбункула, ящура и заразного узелкового дерматита.